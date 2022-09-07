Постпреды ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с РФ

Постпреды ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией. Окончательно решение утвердят министры 9 сентября. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

По новым правилам, ждать разрешения на въезд придется дольше, а визовый сбор станет дороже. О том, как можно будет попасть в Европу по новым правилам, – в эфире телеканала Москва 24.