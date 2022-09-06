Победители акции "Миллион призов" смогут купить цветы и ювелирные украшения за баллы

Цветы и ювелирные украшения смогут купить за баллы победители акции "Миллион призов". Среди партнеров программы есть большой выбор магазинов, где продают подарки, в том числе технику, сумки, украшения. Также потратить баллы можно будет на посещение театров, консерватории, парка "Зарядье". Полный список партнеров можно найти на официальном сайте.

В "Миллионе призов" принимают участие москвичи, который на выборах муниципальных депутатов сделают выбор электронно. Голосование пройдет с 9 по 11 сентября. Выиграть можно автомобиль или от трех до 10 тысяч баллов. Всего разыграют более 600 тысяч подарков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.