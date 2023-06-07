Новости часа: в Москве открыт Симуляционный центр для обучения уходу за тяжелобольными

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли симуляционный центр для обучения уходу за тяжелобольными людьми. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Уровень воды в Новой Каховке упал с 6 июня на один метр. О снижении уровня воды сообщил глава городского округа Владимир Леонтьев.

Международная федерация гребного спорта допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе. Информация об этом появилась на сайте организации.