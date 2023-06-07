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Спорт

Новости часа: в Москве открыт Симуляционный центр для обучения уходу за тяжелобольными

Новости часа: в Москве открыт Симуляционный центр для обучения уходу за тяжелобольными

Собянин открыл Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода в столице

Собянин сообщил о бесплатной парковке в День России

Новости часа: России важно сосредоточиться на достижении технологического суверенитета

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Собянин утвердил проекты КРТ в бывшей промзоне Южный порт и в Южном Бутове

Собянин объявил о старте нового этапа проекта "Списанные книги"

Новости часа: в Кремле назвали преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли симуляционный центр для обучения уходу за тяжелобольными людьми. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Уровень воды в Новой Каховке упал с 6 июня на один метр. О снижении уровня воды сообщил глава городского округа Владимир Леонтьев.

Международная федерация гребного спорта допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе. Информация об этом появилась на сайте организации.

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