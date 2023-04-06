Собянин заявил, что семь школ, детских садов и спорткомплекс построят на востоке Москвы

Семь школ, детских садов и спортивный комплекс построят на востоке Москвы в ближайшие годы. Создание качественных социальных и спортивных объектов – это важнейшая часть развития городских районов и одна из основных задач властей и застройщиков, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, в Гольянове откроют детский сад на 250 мест. Разрешение на строительство уже получено. А в Ивановском районе, на улице Чечулина, сделают спортивный комплекс с бассейном.

До конца 2024 года четыре школы построят в районах Преображенское, Богородское и Косино-Ухтомский, они рассчитаны суммарно почти на 2 тысячи мест. Еще в Косино-Ухтомском будет новый сад, а в районе Соколиная гора он уже готов. В данный момент там заканчивают отделку и благоустройство.

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