Собянин рассказал о программе ко Дню космонавтики на ВДНХ

Ко Дню космонавтики на ВДНХ подготовили масштабную программу. Об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях. Мэр столицы отметил, что в центре "Космонавтика и авиация" установят новый экспонат – спускаемый аппарат космического корабля "Восток-6", в котором Валентина Терешкова вернулась из своего первого полета в космос.

Также 12 апреля на ВДНХ состоятся экскурсии. Жители и гости столицы узнают о космической технике, поучаствуют в интерактивном полете над выставкой и смоделируют летательный аппарат на интерактивном экране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



