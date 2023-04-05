Специалисты приступили к отделке фасадов здания детского сада в районе Южное Чертаново

Фото: пресс-служба Депстроя

Специалисты приступили к отделке фасадов здания детского сада на Кировоградской улице в столичном районе Южное Чертаново. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, объект планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Специалисты уже завершили мероприятия по строительству монолитных конструкций здания. На данный момент организованы отделочные работы, поделился Загрутдинов.

Глава департамента рассказал, что будущий двухэтажный детский сад будет рассчитан на 125 мест. Там создадут обучение в пяти группах: для детей от трех до четырех лет, для ребят от четырех до пяти лет, для детей от пяти до шести лет, а также две группы от шести до семи лет.

Все групповые ячейки будут организованы отдельными блоками. В рамках проекта специалисты построят в их составе раздевалку, игровую, буфет и спальню. Объект оснастят залами для музыкальных и физкультурных занятий, а также кабинетом логопеда и психолога. Кроме того, близлежащую территорию благоустроят. На улице оборудуют игровые и спортивные площадки.

Специалисты также оснастят территорию теневыми навесами и обустроят наружное освещение. В ходе мероприятий по озеленению высадят деревья и кустарники.

Ранее стало известно, что в Зеленограде появится новый детский сад с бассейном. Его построят на территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники в районе Крюково. Детский сад будет рассчитан на 250 мест.

Территории 160 школ и детских садов благоустроят к 1 сентября – Собянин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!