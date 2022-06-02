В Москве открылась выставка Алексея Бегака

Несколько дней назад ушел из жизни Алексей Бегак – художник, дизайнер, телеведущий канала "Россия-культура". Алексею было 62 года.

В память о нем в художественном пространстве Île Thélème открылась выставка его живописных работ. Это уникальная возможность взглянуть на редкие картины художника.

В своих работах Алексей Бегак обращался к пейзажам и архитектурным сюжетам. Работал автор в технике гиперреализма. По оценке специалистов, для его картин характерны строгость композиции и внимание к деталям. Выставка продлится до 5 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.