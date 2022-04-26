В Южном Тушине по проекту "Питомцы в Москве" построят новую площадку

Площадка для выгула собак нового типа скоро появится в Южном Тушине. Строительство ведут в рамках проекта "Питомцы в Москве". Это одно из направлений городской программы развития "Мой район".

По новой концепции, площадки будут разделены на функциональные зоны: тренировочную и выгульную. Будет отдельное место и для отдыха хозяев питомцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.