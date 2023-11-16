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16 ноября, 11:30

Город

Москва выставила на торги 105 парковочных мест на Беловежской улице

Москва выставила на торги 105 парковочных мест на Беловежской улице

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Москва выставила на торги 105 машино-мест в паркинге на Беловежской улице. Он расположен недалеко у выезда на МКАД, Сколковское и Можайское шоссе. Рядом есть заправки, пункты техобслуживания, шиномонтаж и магазины сопутствующих товаров.

Заявочные кампании завершатся в период с 23 по 30 ноября, торги пройдут с 29 ноября по 6 декабря. Для участия понадобится регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома, все проходит онлайн. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕлизавета Якушева
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