В Москве повысили температуру в системе отопления из-за погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные городские службы начали повышать температуру отопления на фоне предстоящих холодов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, начиная с пятницы в ночные часы температура воздуха в столице может понизиться до минус 8–11 градусов. В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках", – поделился он.

Вице-мэр добавил, что корректировку показателей власти намерены ввести заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. По слова Бирюкова, регулирование отпуска тепла производится двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

Последний раз из-за погоды городские службы Москвы корректировали работу системы отопления в октябре. На тот момент температуру теплоносителя в магистральных сетях подняли до 87 градусов. В комплексе городского хозяйства столицы уточнили, что за параметрами в круглосуточном режиме следят диспетчеры ПАО "МОЭК".

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