Фестиваль колледжей помог школьникам узнать о профессиях будущего – Собянин

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В ближайшие годы Москва реализует комплекс мер по модернизации системы подготовки профессиональных кадров, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По словам мэра, в ее основе лежат четыре базовых принципа:

актуальность и востребованность – образовательные программы разрабатываются при непосредственном участии работодателей и профессиональных ассоциаций;

практикоориентированность – студенты погружаются в профессиональную среду с первого курса обучения в колледже, а практические занятия составляют не менее 70% всего времени обучения и проходят под руководством опытных наставников;

мультиспециальность – во время обучения студенты могут освоить не одну, а несколько смежных профессий – от трех до пяти;

повышение разрядности и контроль качества – если ранее колледжи выпускали специалистов со вторым, фактически ученически разрядом, то теперь минимальным стандартом стал третий разряд, а по некоторым специальностям – даже четвертый.

Это значит, что выпускники сами могут выполнять большинство стандартных для своей профессии видов работ. Более того, важной гарантией качества подготовки станет участие работодателей в проведении экзаменов и итоговой аттестации.

Собянин рассказал о планах радикально обновить материально-техническую базу колледжей. В ближайшем будущем совместно с работодателями улучшат свыше 230 мастерских и лабораторий, а также создадут около 90 новых.

Чтобы помочь школьникам познакомиться с миром востребованных профессий будущего, недавно в Москве организовали Фестиваль колледжей. За неделю в его рамках прошло свыше 160 мероприятий по более чем 150 профессиям. Ведущие преподаватели провели мастер-классы, также состоялись творческие конкурсы, студенческие спектакли и увлекательные дискуссии.

На этих мероприятиях побывали более 18 тысяч старшеклассников и их родителей. На площадках 46 колледжей школьники могли погрузиться в атмосферу студенческой жизни, попробовать себя в разных специальностях, пообщаться с преподавателями и студентами.

Ранее сообщалось, что более 160 тысяч заявок из свыше чем 180 стран мира подали для участия во Всемирном фестивале молодежи. Основная цель мероприятия состоит в собрании молодежи на одной площадке, обсуждении проблем, поиске единомышленников, развитии и движении.

До этого стало известно, что свыше двух тысяч мероприятий прошло в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы", открывшемся в ноябре прошлого года. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут провести на площадке тематический форум, выставку, мастер-класс, спортивную тренировку или же собраться для обсуждения своих идей.