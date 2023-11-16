Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 08:10

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в неоклассическом стиле в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в неоклассическом стиле в Москве

"Мой район. Обратная связь": мастера обновили дом 1970 года в Свиблове

"Мой район. Обратная связь": коммунальный флот Москвы подготовили к зиме

Выставка об истории косметики и парфюмерии в РФ стартовала на ВДНХ

Бурятия и Забайкальский край представили свои программы на ВДНХ

Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Собянин: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

В Москве завершили благоустройство набережной в Нагатинском Затоне

Названы самые частые нарушения водителей в Москве

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

В центре столицы завершился капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу улица Садовая-Каретная, дом 8, строение 4. Здание было возведено в 1917 году.

Специалисты фонда капитального ремонта сперва расчистили и промыли его стены, далее приступили к восстановлению кирпичной кладки здания. В местах намокания и образования грибка нанесли специальный антибактериальный состав. Декор здания также привели в порядок, архитектурные элементы акцентировали белым цветом.

Еще мастера обновили цоколь здания, заменили отливы и водосточные трубы, а также отремонтировали оконные и дверные откосы. Работы прошли в рамках столичной программы капремонта.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика