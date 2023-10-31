Активное строительство главных объектов началось в электродепо "Столбово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На строительной площадке будущего электродепо "Столбово" началось активное создание основных зданий и сооружений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Возведение электродепо "Столбово" для обслуживания поездов действующей Сокольнической и будущей Троицкой линий столичного метро переходит в активную фазу – выполнены работы по планировке территории, ведется строительство подвальных этажей зданий и сооружений основного этапа. Также завершено устройство буронабивных свай и уже собрано более 650 тонн металлоконструкций главного здания отстойно-ремонтного корпуса", – рассказал заммэра.

Бочкарев отметил, что отстойно-ремонтный корпус будет рассчитан на 33 канавы. На 27 канавах реализуют ночной отстой поездов, еще пять необходимы для ремонта состава, и одна канава предназначается для мойки. Специалисты установят в корпусе современное необходимое оборудование.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что сейчас проводится устройство глубинного дренажа по вееру путей. Также ведутся монолитные работы по коммуникационному коллектору для внутренних сетей теплоснабжения и водоснабжения.

По его словам, специалисты приступили к земляным работам по созданию котлована инженерного корпуса. Он добавил, что металлоконструкции здания мотодепо смонтированы на 65%. Строители сейчас возводят основные конструкции административно-бытового корпуса. Там же ведется бетонирование фундамента.

Кравцов также сказал о планах по увеличению численности задействованного персонала. Сейчас на площадке работают немногим более 500 сотрудников, через месяц их число возрастет до тысячи. В начале 2024 года планируется на стройке задействовать порядка двух тысяч человек.

Эксперт заявил, что на трех соединительных ветках для перегона составов Сокольнической линии завершаются монолитные работы. В настоящее время на одной ветке стартовал монтаж верхнего строения пути.

"С целью оборота поездов Троицкой линии метро будет проложена еще одна подземная соединительная ветка – в настоящий момент на площадке депо сооружается стартовый котлован для ее последующего строительства с помощью тоннелепроходческого щита", – заключил Кравцов.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что строительство электродепо "Столбово" для обслуживания Сокольнической и Троицкой линий Московского метрополитена будет завершено в конце 2024 года. По словам мэра Москвы, в новом депо смогут трудоустроиться более тысячи работников.

Собянин добавил, что благодаря "Столбово" в два раза вырастет количество поездок в южной части Сокольнической линии метро. Также работа нового электродепо поспособствует обеспечению нормального функционирования Троицкой ветки.

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года