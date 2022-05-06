У главного входа в Московский зоопарк установили большой 3D-экран

У главного входа в Московский зоопарк теперь показывают трехмерные ролики. Там появился большой 3D-экран. Об этом рассказала вице-мэр Наталья Сергунина.

На видео изображены амурские тигры, белые медведи, панды. Все представили этих видов живут в Московском зоопарке. Над созданием роликов трудились зоологи, аниматоры, программисты, а сюжеты основаны на научных исследованиях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.