В столичные экс-McDonald’s снова заезжают брендированные грузовики

В московские экс-McDonald’s снова заезжают брендированные грузовики. Ранее была информация о том, что 12 июня рестораны начнут открывать. Осталось 10 дней и жизнь за закрытыми дверями становится более активной.

Возле станции метро "Тушинская" около одного из ресторанов сфотографировали грузовик, который обычно привозит продукты. А на Ленинградском шоссе перед зданием уже расставили столы и скамейки, сотрудники моют окна и стригут газон перед входом, сообщили телезрители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.