ЦБ установил курс евро на уровне 56,92 рубля на 26 мая

Российский рубль после уверенного укрепления несколько сдал позиции. При этом в ходе торгов 25 мая доллар опускался ниже 56 рублей, а евро – до 57 рублей. Это минимумы 2018 и 2015 годов.

Но в итоге западные валюты в конце сессии выросли в цене. На 26 мая официальный курс Центробанка за доллар составляет 56,3 рубля, евро – 57,92 рубля.