Демонтаж вывески завода Renault в Москве сняли на видео

Видео: Москва 24

С автозавода Renault на Волгоградском проспекте в Москве снимают вывеску. Ее демонтаж сняли на видео.

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ".

Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех". При этом Renault сможет выкупить свою долю в "АвтоВАЗе" в течение следующих шести лет.

Сергей Собянин рассказал, что на московском заводе Renault будут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала начнут выпускать классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили.

Он также пообещал постараться сохранить большую часть сотрудников завода.

