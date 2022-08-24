Магазин шведского бренда H&M Home с товарами для дома вновь открылся в Москве. Руководство ретейлера реализует весь товар перед полным уходом из России.

Что будет после закрытия компании в РФ? И можно ли будет купить H&M Home на онлайн-площадках, как это произошло с IKEA? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.