Сервис такси Gett сообщил об уходе с российского рынка

Агрегатор такси Gett прекращает работу в России. Сервис будет доступен клиентам до 1 июня. Об этом говорится в сообщении, которое было разослано водителям.

В марте головной офис компании, который находится в Израиле, принял решение о реорганизации российского подразделения. Аналитики говорят, что уход Gett мало кого может удивить, так как последние два года компания постепенно теряла долю на российском рынке.

Конкуренты сервиса контролируют до 80% от общего объема перевозок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

