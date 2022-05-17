Росрыболовство зафиксировало нехватку сырья для консервных банок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Росрыболовство доложило вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко о нехватке белой жести для производства консервных банок. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным "Рыбного союза", тара в сравнении с прошлым годом подорожала на 60–80%, а консервы прибавили в цене около 28%. Это связано с тем, что импортные поставки сырья сократились из-за санкций. Россия закупала тару в Европе, Японии, а также в Китае.

При этом у крупных российских консервных заводов есть мощности по производству жестяных банок, но они зависимы от поставок металла из-за рубежа. Как отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сегодня необходимо искать новых международных партнеров и развивать отечественные производства по примеру СССР.

В Минпромторге заявили, что уже решают данную проблему, в частности появились договоренности с Белоруссией об увеличении производства жести, которая используется также для крышек для упаковки продуктов, аэрозольной упаковки, баллонов и сувенирной металлической упаковки.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения по сдерживанию роста цен на сырье для упаковки. Она отметила, что российские производители по большей части обеспечены отечественными материалами, однако некоторые позиции остаются импортными.

