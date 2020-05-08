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08 мая 2020, 07:45

Общество

98-летняя ветеран из Петербурга отправила подарок британскому офицеру

98-летняя ветеран из Петербурга отправила подарок британскому офицеру

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Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга подготовила полковнику Тому Муру подарок ко Дню Победы. Англичанин стал известен на весь мир благодаря участию в акции по сбору денег на борьбу с коронавирусом. В честь своего грядущего 100-летия он 100 раз обошел свой сад с ходунками и собрал 28 миллионов фунтов стерлингов.

И вот 98-летняя ветеран отправила в Великобританию носки, которые сама связала Тому, а также флаг Победы, георгиевскую ленточку и поздравительную открытку. Зинаида Корнева также организовала сбор средств для медиков. Бывшая зенитчица начала записывать ролики с рассказами о войне. Своих зрителей она попросила помочь врачам, которые заразились коронавирусом на работе. К этому моменту собрано уже более двух миллионов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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