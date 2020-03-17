Шварценеггер записал видео с ослом и призвал американцев сидеть дома

Арнольд Шварценеггер сидит на карантине с ослом и пони

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который оказался в изоляции из-за комендантского часа в Калифорнии, призвал жителей США не выходить из домов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Звезда "Терминатора" записал ролик со своими домашними питомцами – пони Виски и ослом Лулу. Он показал, как проводит время в изоляции, покормил животных морковкой и рассказал, что и сам съел немного веганской еды.



"Видите, это то, что мы делаем! Мы не выходим, мы не ходим в рестораны, мы не делаем ничего подобного. Мы просто едим с Виски и Лулу, хорошо проводим время и развлекаемся", – заявил актер.

Под публикацией Шварценеггер попросил американцев оставаться дома как можно дольше. "Слушайте экспертов, игнорируйте глупцов. Мы пройдем через это вместе", – написал он.

Ранее власти Калифорнии и ряда других штатов после того, как Дональд Трамп объявил о введении режима ЧС, установили на своих территориях комендантский час. Людей просят сидеть дома и не собираться группами, чтобы не распространять вирус.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. По данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.