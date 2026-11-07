Уход актрисы Федосеевой-Шукшиной назвали огромной потерей для культуры

Смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной стала огромной потерей для отечественной культуры. Об этом заявил народный артист России Борис Щербаков.

Он назвал актрису удивительной женщиной и великолепной артисткой. За свою карьеру она исполнила более 100 ролей. Среди самых известных работ артистки фильмы "Калина красная", "Печки-лавочки", "Двенадцать стульев" и "Сверстницы".

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