07 ноября, 15:15Культура
Уход актрисы Федосеевой-Шукшиной назвали огромной потерей для культуры
Смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной стала огромной потерей для отечественной культуры. Об этом заявил народный артист России Борис Щербаков.
Он назвал актрису удивительной женщиной и великолепной артисткой. За свою карьеру она исполнила более 100 ролей. Среди самых известных работ артистки фильмы "Калина красная", "Печки-лавочки", "Двенадцать стульев" и "Сверстницы".
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