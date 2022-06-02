"Звезды советского экрана": Людмила Чурсина

В мае 1970 года, глядя на обложку свежего выпуска журнала "Советский экран", мужчины восхищенно жмурились, а женщины цепким взглядом изучали прическу и наряд актрисы Людмилы Чурсиной. И никому из них даже в голову не приходило, что признанная красавица никогда таковой себя не считала.

Еще школьницей она сутулилась, пытаясь скрыть свой высокий рост, а на танцах всегда стояла у стенки. Пройдет много времени, прежде чем она поймет, что ее внешность – дар, а не проклятие.

Какое прозвище Людмиле Чурсиной дал Евгений Леонов? Что ей подарил известный индийский актер Радж Капур? И кто из зарубежных звезд вручал ей награду за фильм "Журавушка"? Почему Людмилу Чурсину не отпустили в Голливуд? Из-за чего актриса едва не свела счеты с жизнью? И зачем она отдала главную роль в "Сладкой женщине" Наталье Гундаревой? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".