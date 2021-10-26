"Тайны кино": "Инкогнито из Петербурга", "За спичками", "Опасно для жизни!"

Леонида Гайдая можно без преувеличения назвать самым успешным комедиографом СССР. Выхода его картин ждала с нетерпением вся страна. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию", "Бриллиантовая рука" мгновенно становились лидерами проката. Однако в биографии режиссера были и другие – не менее интересные, но менее успешные ленты с трудной судьбой.

Почему фильм "Опасно для жизни!" так не похож на все другие работы Гайдая? Что не понравилось цензорам в авторской версии фильма "Инкогнито из Петербурга"? Из-за чего Леониду Иовичу пришлось браться за "датскую" постановку? И как мастер снимал свои нетипичные комедии? Об этом – в программе "Тайны кино".