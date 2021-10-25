Экс-сенатор Андрей Вавилов женился

Все выходные пользователи Instagram могли следить за звездной тусовкой на озере Комо в Италии. Женился экс-сенатор Андрей Вавилов. Его еще называют самым богатым чиновником 90-х.

Известно, что Вавилову сейчас 60 лет, а невеста на 36 лет моложе. Софи-Антуанетт Делуа 24 года. Роскошная свадьба заняла пятизвездочный отель.

Мероприятие организовали по высшему разряду: частный бизнес-джет – гости в шутку называли его "маршруткой", для всех были подготовлены люксовые номера, развлекательная программа. Провели свадьбу Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.