В Москве с 25 октября вводятся новые антиковидные меры

В Москве 25 октября вступили в силу новые антиковидные ограничения, по распоряжению Сергея Собянина. Жители старше 60 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания, должны соблюдать домашний режим в квартире или на даче. Ограничений на прогулки или занятия спортом на свежем воздухе нет.
Освобождены от этих требований только привитые или переболевшие за последние полгода. Кроме того, теперь действуют правила и для работодателей. С этого понедельника на удаленку переводят 30 процентов от общего числа сотрудников и всех хроников, а также работников старше 60 лет, если их присутствие на месте не является критически важным.
От требований дистанционной работы освободили переболевших и привитых. Также с 25 октября у многих московских школьников начались каникулы. Решение принимали точечно директора школ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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