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Общество

10:54

Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия ночью

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил главам регионов запретить проведение развлекательных мероприятий ночью, с 23:00 до 06:00. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить <...> введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра", – говорится в сообщении.

Главы регионов должны до 15 ноября доложить об исполнении поручения.

Помимо запрета, Путин также поручил ввести самоизоляцию для не привитых от коронавируса граждан старше 60 лет и перевести их на удаленку, а работающим россиянам предоставить два выходных дня за вакцинацию от COVID-19 с сохранением заработной платы.

Ранее сообщалось, что в шести регионах России в понедельник, 25 октября, начались нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Они продлятся до 7 ноября.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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