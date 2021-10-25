Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от COVID-19 граждан от 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин рекомендовал властям регионов ввести режим самоизоляции для не вакцинированных от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет, а также перевести их на дистанционный формат работы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Такая же мера рекомендована и для граждан, имеющих хронические заболевания. Установленный срок самоизоляции – четыре недели.

Ранее сообщалось, что Путин поручил главам регионов запретить проведение развлекательных мероприятий ночью, с 23:00 до 06:00. Также президент поручил запретить работу заведений общественного питания с 23:00 до 06:00.

В понедельник, 25 октября, в шести регионах России начались нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Они продлятся до 7 ноября.