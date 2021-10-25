Путин поручил регионам запретить работу общепита и развлекательные мероприятия ночью

Регионам РФ запретят развлекательные мероприятия и работу ресторанов ночью. Владимир Путин утвердил поручения правительству по борьбе с коронавирусом.

В частности, за счет бюджета будут закупаться лекарства для больных. Регионам с наиболее сложной ситуацией помогут врачи и специалисты Минобороны и МЧС.

Также Путин поручил значительно увеличить тестирование населения на ковид и активнее проводить вакцинацию людей. Работникам предлагается давать два выходных дня, чтобы сделать прививки. Людей с подтвержденным коронавирусом и их ближайшее окружение будут отправлять на изоляцию.

Кроме того, правительство и региональные власти должны следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.