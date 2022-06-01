"Это наш город": лекторий "Здоровой Москвы" начинает работу в парках города

На площадках проекта "Здоровая Москва" пройдет цикл из 10 открытых лекций с участием врачей, диетологов, ученых, психологов, с которыми будут беседовать известные телеведущие и актеры. В ходе открытых дискуссий они обсудят тревогу и стресс, заботу о детях, здоровье после 40 лет и вредные привычки.

Уже открыта бесплатная регистрация на первую лекцию, которая состоится 5 июня в летнем кинотеатре парка "Музеон".

