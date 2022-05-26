"Это наш город": центр занятости "Моя карьера" проведет новую ярмарку вакансий

Центр занятости "Моя карьера" готовится к проведению новой ярмарки вакансий. Она называется "Заработай этим летом". Эксперты сообщили, что сезонная работа очень популярна у горожан.

Им предложат вакансии повара, SMM-специалиста, промоутера, страхового агента, выгульщика собак и другие вакансии. Соискатели, которые хотят совместить летний отдых и работу, могут рассмотреть должности пляжного спасателя или аниматора на морских курортах.