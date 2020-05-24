"Жизнь в большом городе": хлеб

Цены на хлеб в Москве снизились на 22% по сравнению с мартом 2022 года. Это обусловлено укреплением рубля.

Как в условиях санкций работают хлебопекарни? Какую поддержку им оказывает правительство? Где и как в Москве производят хлеб и как проходит процесс импортозамещения? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

