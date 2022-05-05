Производство мебели в Москве выросло в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом

Производство мебели в Москве выросло в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. В качестве ориентира брали период с января по март.

Используют московские компании преимущественно отечественное сырье, а продукция не уступает по качеству импортной. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производством мебели в городе занимаются 90 предприятий. Это и деревянная, и металлическая, и офисная продукция, а также продукция для торговых помещений. В этой индустрии работают почти шесть тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.