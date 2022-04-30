Туроператоры сообщили о почти 100% бронирований в отелях Подмосковья

По данным туроператоров, подмосковные отели на майские праздники забронированы практически на 100%, цены "космические". За эти деньги можно отдохнуть, к примеру, в Турции или Египте.

Недельный отдых в Московской области начинается от 70 тысяч рублей. Есть ли "горящие" туры, сколько стоят, какие условия пребывания для путешественников? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.