Любители мебели от IKEA нашли способ покупать товары от производителя

Любители мебели от IKEA придумали, как ни в чем себе не отказывать после ухода временного ухода шведского бренда с российского рынка. Выяснилось, что продукция для гипермаркетов сети делалась на российских заводах.

Мебель по-прежнему исправно сходит с конвейеров, просто отправляется в другие торговые точки. Где искать и сколько стоит? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.