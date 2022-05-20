"Жизнь в большом городе": Москва спортивная

Российских спортсменов лишают возможности участвовать в международных соревнованиях. Ограничения уже коснулись футболистов, хоккеистов и конькобежцев.

Как будет жить в условиях санкций профессиональный спорт и изменится ли любительский? Кто из москвичей следит за своим физическим здоровьем?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".