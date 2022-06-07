"Жизнь в большом городе": косметика

В России возможно возобновление поставок косметики из-за границы. Минпромторг уже ведет переговоры с рядом брендов для параллельного импорта.

Какую косметическую продукцию производят в Москве? Как проходит программа импортозамещения? И что будут производить на новом предприятии, которое откроется в технополисе "Москва"?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".