Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Всемирный банк ожидает пика инфляции в мире в середине 2022 года. Об этом сообщается в докладе организации.
Во Всемирном банке считают, что после пика инфляция начнет постепенно снижаться по мере замедления глобального роста, налаживания цепочек поставок, уменьшения цен на сырье и смещения спроса от товаров в сторону услуг.
По данным организации, глобальный рост ВВП замедлился с начала года. Ожидается, что показатель останется ниже среднего уровня 2010-х годов. Вместе с тем инфляция может остаться повышенной дольше, чем ожидалось. Это может быть связано с глобальными перебоями с поставками.
"Эти события вызывают опасения по поводу стагфляции – периода как слабого роста, так и повышенной инфляции, подобной той, что произошла в 1970-х", – говорится в докладе.
Некоторые исследователи считают, что накопленный с 1980-х годов опыт борьбы с инфляцией должен помочь предотвратить стагфляцию. Во Всемирном банке напомнили, что в 1973 году инфляция поднялась до 10,3% из-за скачка цен на нефть. Она оставалась на высоком уровне до рецессии 1982 года.
Ранее Владимир Путин заявил, что рост потребительских цен в России остановился со второй половины мая, в настоящее время показатели инфляции находятся на нуле. По словам Путина, по состоянию на 27 мая годовая инфляция в РФ составляла 17,4%.
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