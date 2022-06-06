"Жизнь в большом городе": московская экология

Уровень загрязнения воздуха в Москве весной по сравнению с прошлым годом снизился на 7–20%. Об этом заявляют в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Как в городе следят за экологической обстановкой? Где узнать о качестве воды и воздуха в своем районе? И куда обращаться, если обнаружены нарушения?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".