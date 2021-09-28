"Москва сегодня": Собянин встретился с будущими воспитателями детских садов

Сергей Собянин осмотрел новый детский сад на улице Вольной, где встретился с будущими воспитателями – призерами чемпионата WorldSkills в компетенции "Дошкольное воспитание".

Мэр подчеркнул, что важно не только строить новые здания для детских садов, но и создавать руками воспитателей и нянь домашнюю уютную атмосферу для детей.

В этом учебном году работать начали 9 новых детских садов. Всего за последние десять лет построили 321 детсад, но на этом останавливаться не планируют. В планах на ближайшие три года построить несколько десятков детских садов, в основном, в кварталах массовой застройки. Об этом – в программе "Москва сегодня".