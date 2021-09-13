Путин наградил победителей Паралимпиады в Токио

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Владимир Путин наградил российских спортсменов, завоевавших золотые медали на Паралимпийских играх в Токио. Церемония награждения прошла в Большом Кремлевском дворце.

Президент поблагодарил атлетов за их упорство, отметив, что их победный настрой вдохновляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Он также пожелал им успехов, удачи в спорте, энергии и дальнейших побед. По его словам, победа россиян свидетельствует о безупречной подготовке к важнейшим состязаниям.

"О каждом из вас можно рассказывать долго. Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги", – сказал глава государства.

Путин также отметил, что выступления россиян на Паралимпиаде заряжены энергией, обладают воодушевляющей силой и мотивируют людей задуматься об истинных ценностях.

Ордена Почета был удостоен чемпион Игр пловец Денис Тарасов. Остальным золотым медалистам присуждены ордена Дружбы.

Ранее помощник президента Игорь Левитин наградил призеров Игр в Токио. В частности, ордена Дружбы были удостоены обладатели бронзовых медалей дзюдоистка Виктория Потапова и стрелок Сергей Малышев. Остальные серебряные и бронзовые призеры получили ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени.

Накануне президент подписал указ о награждении государственными наградами российских паралимпийцев. Из документа следует, что награды вручаются за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх в Токио.