Московские спортсмены – победители и призеры Паралимпиады получат призовые выплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские спортсмены, которые завоевали медали на Паралимпиаде в Токио, получат призовые выплаты. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Размер премиальных выплат составит 4 миллиона рублей – паралимпийским чемпионам, 2,5 миллиона рублей – серебряным призерам, 1,7 миллиона рублей – бронзовым призерам. Тренеры, которые подготовили чемпионов и призеров, получат выплаты в размере 50% от указанных сумм.

На Паралимпиаде в Токио комитет России представляли 243 спортсмена, из которых 46 – москвичи. По итогам соревнований сборная России заняла четвертое место в командном зачете, завоевав 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Московские спортсмены завоевали 23 медали, а это 19,5% от общего числа российских наград.

Чемпионы и призеры игр представляли учреждения Москомспорта – ФСО "Юность Москвы", спортивные школы "Хлебниково", № 54 "Ориента", центр олимпийской подготовки и спортивно-адаптивную школу.

Ранее Владимир Путин пообещал решить вопрос с автомобилями для паралимпийцев. Новые машины традиционно получают обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей Олимпийских игр. При этом паралимпийцам вручают сертификаты.