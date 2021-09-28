Московские спортсмены – победители и призеры Паралимпиады получат призовые выплаты

13:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московские спортсмены, которые завоевали медали на Паралимпиаде в Токио, получат призовые выплаты. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Размер премиальных выплат составит 4 миллиона рублей – паралимпийским чемпионам, 2,5 миллиона рублей – серебряным призерам, 1,7 миллиона рублей – бронзовым призерам. Тренеры, которые подготовили чемпионов и призеров, получат выплаты в размере 50% от указанных сумм.
На Паралимпиаде в Токио комитет России представляли 243 спортсмена, из которых 46 – москвичи. По итогам соревнований сборная России заняла четвертое место в командном зачете, завоевав 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Московские спортсмены завоевали 23 медали, а это 19,5% от общего числа российских наград.
Чемпионы и призеры игр представляли учреждения Москомспорта – ФСО "Юность Москвы", спортивные школы "Хлебниково", № 54 "Ориента", центр олимпийской подготовки и спортивно-адаптивную школу.
Ранее Владимир Путин пообещал решить вопрос с автомобилями для паралимпийцев. Новые машины традиционно получают обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей Олимпийских игр. При этом паралимпийцам вручают сертификаты.
Собянин поздравил москвичей – чемпионов и призеров Паралимпиады в Токио
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