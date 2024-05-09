Премьер Польши признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО

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Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что солдаты НАТО присутствуют на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Туска, НАТО оказывает поддержку Украине настолько, насколько это возможно. Без помощь альянса Украина не смогла бы так долго защищаться, заявил он.

"Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров", – сказал Туск, не указав гражданство и точное число солдат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину. По его словам, в планах НАТО нет прямого участия в конфликте. Он отметил, что альянс намерен поддержать Киев и не допустить распространения конфликта за пределы страны.

