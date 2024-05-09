Экс-главком НАТО Ставридис: Альянс нейтрализует Калининград в случае войны

Фото: 123RF/vvicca

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО сделало Балтийское море почти внутренним "озером" Альянса с полосками территории РФ. В случае войны акватория будет применяться в качестве давления на Калининград, сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего главнокомандующего Вооруженными силами НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса.

"В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска, которые, вероятно, будут действовать через вассальное государство Москвы Белоруссию, не смогли взять под контроль важнейший Сувалкский коридор, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей", – объяснил он.

По словам экс-главкома НАТО, на первую половину июня планируется проведение многонациональных учений Альянса в Балтийском море. Они пройдут под предводительством США.

"BALTOPS успешно продемонстрировал, как НАТО может использовать свои силы в Балтийском море по всему спектру военно-морской деятельности", – добавил Ставридис.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения НАТО Steadfast Defender 2024 указывают на то, что Альянс всерьез готовится к потенциальному конфликту с Россией. По ее словам, об этом откровенно говорят и высокопоставленные натовские представители, в частности, глава Военного комитета Альянса Роберт Бауэр и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

