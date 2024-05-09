Лукашенко призвал не допустить начало третьей мировой войны

Фото: ТАСС/Максим Блинов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить третьей мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем. Его слова передает РИА Новости.

В связи с этим глава страны призвал сплотиться. По словам президента, человечество уже смогло соединить силы против всеобщего зла, итогом чего стала победа.

Кроме того, как отметил Лукашенко, Запад готов пойти на любую сделку с проявлением зла ради сохранности своего господства.

"Ужасающий опыт апологетов поверженного Третьего рейха уже нашел там своих последователей. Он получил новое прочтение и красивую обертку. Нацисты наших дней уже не ходят в сапогах и черных рубашках, а действуют гораздо более тонко и изощренно", – указал он.

Президент Белоруссии добавил, что примером выгоды Запада сегодня являются события на Украине, в Сирии, секторе Газа и других точках мира.

Ранее экс-глава США Дональд Трамп заявил, что Штаты проиграют третью мировую войну до ее начала, если у власти будет продолжит находиться нынешний президент страны Джо Байден. При этом он предупредил, что такой итог станет ценой грядущих выборов президента США. По его словам, если Байден победит на них в этом году, то впереди граждан ждет худшее будущее.

