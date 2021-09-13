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Спорт

15:00

Российские власти продолжат оказывать поддержку паралимпийцам – Путин

власть спорт

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что российские власти будут всегда поддерживать паралимпийцев. Об этом президент сказал на встрече со спортсменами в Кремле.

Путин также отметил заслуги тренеров и наставников.

"Их самоотверженный труд заслужил самое глубокое уважение, благодарность и, конечно, всемерную поддержку, которую государство всегда будет оказывать паралимпийцам", – сказал президент.

Он заметил, что для российских спортсменов эти игры стали долгожданными.

"Очевидно политизированная ситуация с недопуском сборной России на Игры в Рио-де-Жанейро не сломила ваш боевой дух, веру в справедливость и ценность паралимпизма, веру в себя и свои силы. Вы по полной выкладывались, это было видно даже со стороны, готовясь к соревнованиям, в период проведения Игр выдержали колоссальные физические и эмоциональные нагрузки", – сказал Путин.

Президент добавил, что каждая медаль доказывала мастерство спортсменов и приумножала чувство национальной гордости.

Ранее в Кремле прошло торжественное награждение победителей Паралимпиады в Токио. Пловец Денис Тарасов удостоился ордена Почета, а остальные спортсмены получили ордена Дружбы.

Путин наградил победителей Паралимпиады в Токио

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