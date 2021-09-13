Даниил Медведев впервые стал победителем открытого чемпионата США по теннису

Российский теннисист Даниил Медведев впервые стал победителем открытого чемпионата США. В финале US Open он одолел главного фаворита турнира Новака Джоковича.

Медведев не отдал сопернику ни одного сета, выиграв в трех партиях с одинаковым счетом 6:4. Таким образом, сербский спортсмен не сумел выиграть все турниры большого шлема в сезоне, а Даниил стал первым россиянином, который выиграл "мэйджор" со времен Марата Сафина, побеждавшего в 2005 году.

За происходящим на корте наблюдало много болельщиков. На трибунах заметили Брэда Пита, Алека Болдуина, Леонардо Ди Каприо и многих других.

Медведев уже получил огромное количество поздравлений с победой, в том числе от игроков сборной России по футболу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.