"Московский спорт": Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

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В пятницу в Москве прошло очередное дерби. "Динамо" и "Локомотив" разошлись миром в шестом туре чемпионата РПЛ. Два других столичных клуба очки набрать не смогли. ЦСКА проиграл 1:0 лидирующему Зениту, а Спартак дома не сдержал Сочи. 1:2. Красно-белые скатились в таблице на 10 место и находятся всего в трёх очках от зоны вылета.

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