"Московский спорт": Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

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Мир только начинает приходить в себя после перехода Месси в ПСЖ, как взорвалась еще одна трансферная бомба. Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед". О невероятном камбэке манкунианцы объявили накануне вечером. По информации СМИ, великий португалец за 2 года может заработать больше 50 миллионов фунтов стерлингов. Нападающего точно ждет в Англии горячий прием.
В пятницу в Москве прошло очередное дерби. "Динамо" и "Локомотив" разошлись миром в шестом туре чемпионата РПЛ. Два других столичных клуба очки набрать не смогли. ЦСКА проиграл 1:0 лидирующему Зениту, а Спартак дома не сдержал Сочи. 1:2. Красно-белые скатились в таблице на 10 место и находятся всего в трёх очках от зоны вылета.
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