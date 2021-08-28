Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

19:00

"Московский спорт": Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

спорт видео Захар Акопов

Мир только начинает приходить в себя после перехода Месси в ПСЖ, как взорвалась еще одна трансферная бомба. Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед". О невероятном камбэке манкунианцы объявили накануне вечером. По информации СМИ, великий португалец за 2 года может заработать больше 50 миллионов фунтов стерлингов. Нападающего точно ждет в Англии горячий прием.

В пятницу в Москве прошло очередное дерби. "Динамо" и "Локомотив" разошлись миром в шестом туре чемпионата РПЛ. Два других столичных клуба очки набрать не смогли. ЦСКА проиграл 1:0 лидирующему Зениту, а Спартак дома не сдержал Сочи. 1:2. Красно-белые скатились в таблице на 10 место и находятся всего в трёх очках от зоны вылета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

Программа: Московский спорт
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать