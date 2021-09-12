SUP-карнавал прошел на Гребном канале в Москве

В Москве на Гребном канале прошел SUP-карнавал с конкурсами и дискотекой на воде. Так московские SUP-бордеры закрыли свой сезон.

Организаторы мероприятия установили лишь одно требование – наличие карнавального образа.

На воде можно было встретить даже Царевну-лебедь и Ивана-царевича. Участие также приняли динозавры, феи и принцессы, а некоторые горожане катались на досках со своими домашними питомцами.

Участники также опробовали йогу на SUP-доске и устроили дискотеку на воде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.